Deen Jon Dahl Tomasson eerste buitenlandse bondscoach van Zweden

Voormalig Deens internationaal Jon Dahl Tomasson is door de voetbalbond van Zweden aangesteld als bondscoach van het nationale elftal. De oud-speler van onder andere sc Heerenveen, Feyenoord en AC Milan is de eerste buitenlander die de Zweedse ploeg onder zijn hoede krijgt.

De 47-jarige Tomasson, die onlangs vertrok bij Blackburn Rovers, heeft een contract getekend dat loopt tot en met het WK van 2026. Hij neemt Remy Reijnierse mee als assistent.

Geen EK

Tomasson neemt de scepter over van Janne Andersson, die er niet in was geslaagd Zweden naar het EK van 2024 te loodsen. Zweden eindigde als derde in de kwalificatiegroep achter België en Oostenrijk.

Tomasson, die 112 interlands op zijn naam heeft staan, begon zijn trainersloopbaan in 2012 als assistent bij Excelsior, waar hij later ook hoofdcoach werd. Hij werkte in Nederland ook bij Roda JC en Vitesse en was daarna onder andere vier jaar assistent-bondscoach bij Denemarken