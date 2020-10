Kans voor keepster Kop bij Oranjevrouwen: 'Ze is er helemaal klaar voor'

Lize Kop op de training van Oranje - ANP

Door de blessure van Sari van Veenendaal staat keepster Lize Kop vrijdag onder de lat bij de Oranjevrouwen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland in Groningen. "Ze krijgt de kans en gaat die met beide handen aangrijpen", voorspelt bondscoach Sarina Wiegman. "Ik ben blij, want ik werk er hard voor", zegt Kop. Een overwinning op Estland, het zou de achtste zege in acht kwalificatieduels zijn, kan Nederland al een EK-ticket opleveren. Voorwaarde is dat Rusland vandaag punten laat liggen tegen Slovenië. Voor Kop, die bij Ajax onder contract staat, speelt er meer dan de EK-kwalificatie. Een goede wedstrijd zou na haar teleurstellende eerste twee interlands een mooie opsteker zijn.

Kop verloor bij haar debuut in 2019 met 1-0 van Polen op de Algarve Cup en bij haar tweede interland dit jaar tegen Canada (0-0) op het Tournoi de France kreeg ze een rode kaart. Voor Wiegman was er desondanks geen twijfel wie er vrijdag zou keepen. "Ze ontwikkelt zich hartstikke goed, laat op de training goede dingen zien en bij Ajax gaat het goed", zegt Wiegman over de keepster. "Als je wat wil, moet je zorgen dat je er klaar voor bent. Ze is er helemaal klaar voor, al een tijdje, maar ik kan maar één keepster opstellen."

Ook de ervaren keepster Loes Geurts is absent bij de Oranjevrouwen, vanwege een hersenschudding. Van Veenendaal revalideert van een heupblessure en sluit, mocht zij fit genoeg zijn, in aanloop naar de volgende wedstrijd tegen Kosovo weer bij Oranje aan. Barbara Lorsheyd en Moon Pondes zijn de andere keepsters in de selectie. Beiden speelden nog nooit een interland.

In tegenstelling tot de voorgaande twee wedstrijden van Kop is de tegenstand vrijdag naar verwachting een stuk minder. In Tallinn won Oranje vorig jaar met Van Veenendaal in het doel met 7-0. "Voor keepsters zijn het moeilijke wedstrijden", zegt Kop. "Je hebt minder te doen, maar je moet er wel staan als ze uitbreken. Je moet scherp zijn." De vraag is of Wiegman tegen Estland meer jonkies een kans zal geven. Denk aan Joëlle Smits (20 jaar, PSV, 2 interlands), Ashleigh Weerden (21 jaar, Montpellier, 3 interlands), Aniek Nouwen (21 jaar, PSV, 7 interlands) of Lynn Wilms (20 jaar, FC Twente, 4 interlands).

Doorgaans wisselt de bondscoach niet veel. "Dat ligt aan het wedstrijdverloop", reageert Wiegman. "Eerst willen we winnen en goed voetballen. Naarmate de wedstrijd vordert, kijken we wat we nodig hebben en of we iemand inbrengen die het wil laten zien. Er zijn ook oudere speelsters die aan de deur kloppen en zich willen laten zien."