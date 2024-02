Geen cholera, maar buikgriep op cruiseschip bij Mauritius: schip mag aanmeren

Het Noorse cruiseschip met meer dan 3000 mensen aan boord dat niet mocht aanmeren bij het eiland Mauritius, heeft alsnog toestemming gekregen om dat te doen. Autoriteiten vreesden dat er aan boord passagiers besmet waren met cholera, maar dat blijkt na onderzoek niet het geval.

"De testresultaten van monsters die bij passagiers werden afgenomen zijn negatief", zei een regeringswoordvoerder van Mauritius op een persconferentie. Het schip kwam zaterdag aan bij Port Louis, de hoofdstad van Mauritius.

Diarree

Volgens de lokale autoriteiten hadden zeker veertien passagiers en één bemanningslid last van diarree en braken. Zij werden geïsoleerd van de overige passagiers aan boord. De regeringswoordvoerder zegt nu dat zij zeer waarschijnlijk gastro-enteritis hadden, in de volksmond ook wel buikgriep genoemd. Ze zijn volgens hem allemaal hersteld.

Aan boord van het schip zijn volgens BN DeStem ook ongeveer vijftien Nederlanders. Eigenaar Norwegian Cruise Line zegt dat de passagiers morgen van boord mogen. Een Nederlandse passagier vertelde tegen Omroep Brabant dat de sfeer aan boord goed is. "Iedereen kletst met elkaar, je voelt toch wel opluchting dat we van het schip af mogen." De passagiers moeten allemaal een gezondheidsonderzoek ondergaan als zij van boord gaan.

Uitbraak

Afrika kampt met de ergste cholera-uitbraak in jaren. De laatste twee jaar was er in achttien landen een uitbraak. In totaal waren er tussen 1 januari 2022 en 4 januari van dit jaar 317.609 gevallen, becijferde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Er vielen in die periode 5900 doden. Mauritius behoort niet tot de getroffen landen en liet het schip uit voorzorg niet aanmeren. Eerder was het schip ook al geweigerd door het Franse eiland Réunion.

De Norwegian Dawn vertrok op 13 februari voor een twaalfdaagse reis uit Zuid-Afrika, een van de landen die kampen met cholera. Het schip zou naar Réunion en Mauritius varen, via Madagaskar en met nieuwe passagiers terugkeren naar Zuid-Afrika. De nieuwe passagiers mogen morgen aan boord, zegt de cruisemaatschappij.