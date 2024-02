The Body Shop mag 'ritual' niet meer gebruiken

Het woord 'ritual' dat drogisterij The Body Shop in een campagne gebruikte, lijkt te veel op de naam van concurrent Rituals. De winkelketen, die zich toelegt op natuurlijke cosmetische producten, mag het woord niet meer gebruiken en moet ook een schadevergoeding aan Rituals betalen.

Dit oordeelde het gerechtshof Den Haag tijdens het hoger beroep. De uitspraak werd eerder deze maand openbaar gemaakt en opgemerkt door RTL.

"Secrets of the World"

In 2015 kwam The Body Shop met een huidverzorgingslijn genaamd 'Spa of the World'. In de Benelux werd deze als 'Secrets of the World' op de markt gebracht. Producten uit deze lijn, zoals bodywash en crème, werden onderverdeeld in vier categorieën: 'relaxing ritual', 'revitalising ritual', 'blissful ritual' en 'firming ritual'. Rituals vond dit te veel lijken op hun naam en producten en spande daarom een rechtszaak aan.

In februari 2022 oordeelde de rechtbank Den Haag dat The Body Shop moest stoppen met het gebruik van het woord, waarna het bedrijf in hoger beroep ging. In december vorig jaar kwam het gerechtshof dus tot hetzelfde oordeel.

The Body Shop moet van het hof ook een schadevergoeding betalen aan Rituals voor mogelijke misgelopen inkomsten. Klanten kunnen in verwarring zijn gebracht en misschien het verkeerde product hebben gekocht.

Het schadebedrag moet nog worden vastgesteld. Ook moet The Body Shop de juridische kosten van Rituals vergoeden, ruim 35.000 euro.