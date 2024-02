Kabinet: conclusies fraudecommissie ronduit pijnlijk

De conclusies van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid zijn "ronduit pijnlijk". Dat heeft demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken) gezegd in een reactie namens het kabinet. Volgens de enquêtecommissie zijn mensen vermorzeld door het falende beleid van de overheid, die hen ten onrechte zag als fraudeurs.

Van Gennip vindt het vooral pijnlijk voor de mensen om wie het gaat. Het oordeel over het functioneren van de overheid is hard: het kan morgen weer gebeuren, is de conclusie. "Daar moeten we ook echt wat mee", zegt de minister.

Volgens haar is er al veel gebeurd, maar nog niet voldoende. "Hoe doorbreken we die vastgeroeste patronen? Daarvoor moeten we ons denken veranderen. Van 'wantrouwen naar vertrouwen' en van 'systeemdenken naar wat het betekent voor de burger'".

Meer maatwerk

Op haar eigen ministerie, dat verantwoordelijk is voor allerlei uitkeringen, is de omslag al enigszins gemaakt, denkt Van Gennip. "We leveren meer maatwerk. Dat iemand die een foutje maakt meteen een fraudeur is, daar willen we vanaf."

Ze gaat ervan uit dat er op korte termijn een debat zal zijn over het rapport in de Tweede Kamer. "Maar we gaan er natuurlijk zelf ook mee aan de slag. Gezien de demissionaire status van het kabinet zal het vooral een voorbereiding zijn voor een nieuw kabinet, maar we gaan er vol voor."