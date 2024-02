Hongaarse parlement stemt in met NAVO-lidmaatschap Zweden

Het Hongaarse parlement is zoals verwacht akkoord gegaan met de toetreding van Zweden tot de NAVO. In het parlement stemden 188 leden voor en zes tegen.

Daarmee is de weg vrij voor Zweden om de 32e lidstaat van het bondgenootschap te worden, na meer dan twee eeuwen militaire neutraliteit. Vorig jaar werd buurland Finland al lid.

De twee noordelijke landen vroegen het lidmaatschap in 2022 aan, na de Russische inval in Oekraïne. Finland kon zonder veel problemen lid worden, maar het Zweedse verzoek stuitte op bezwaren van Turkije en Hongarije.

Turkije ging vorige maand alsnog akkoord, maar Hongarije bleef dwars liggen. Formeel heeft het land geen bezwaren bij de NAVO ingediend, maar duidelijk is dat Hongarije gefrustreerd was over de Zweedse kritiek op de rechtsstaat in Hongarije.

Ook is bekend dat Hongarije nog altijd vrij goede banden heeft met Moskou en geregeld kritiek uit op de westerse steun aan Oekraïne. Een naaste adviseur van Orbán zei in december tegen de NOS dat de westerse oorlogsstrategie niet werkt.

Premiers sluiten deal

De laatste plooien tussen Hongarije en Zweden werden afgelopen vrijdag gladgestreken, toen de Zweedse premier Kristersson na herhaaldelijke uitnodigingen een bezoek bracht aan zijn collega Orbán. Ze sloten bij die ontmoeting een deal over de verkoop van vier Zweedse gevechtsvliegtuigen.

Orbán zei vandaag in het parlement dat de militaire samenwerking tussen de twee landen en het NAVO-lidmaatschap van Zweden goed zijn voor de Hongaarse veiligheid. Hij riep de parlementariërs daarom op om voor te stemmen.

Toen dat aan het eind van de middag gebeurd was, sprak Kristersson van "een historische dag". Hij zei dat Zweden klaar is om zijn verantwoordelijkheid te nemen als NAVO-lid.

Strategisch Gotland

De NAVO staat met de toetreding van Zweden sterker tegenover Rusland. Met name het Zweedse eiland Gotland, midden in de Oostzee, is strategisch van belang. Vanaf het eiland kan het hele vaargebied onder vuur worden genomen en het hele luchtruim boven de Oostzee in de gaten worden gehouden.

In de Koude oorlog was Gotland een militair bastion, daarna vooral een vakantie-eiland, maar sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 is het Zweedse leger er weer permanent gestationeerd.