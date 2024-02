Opvang asielzoekers in voormalig hotel Den Bosch gaat toch open

Een voormalig hotel in Den Bosch mag toch voor vijf jaar als tijdelijk asielzoekerscentrum worden gebruikt. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant in een kort geding bepaald. Door het besluit hebben de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) groen licht gekregen om vanaf woensdag 250 asielzoekers van de noodopvang in Rosmalen naar de nieuwe locatie in Den Bosch te verhuizen.

Op de omgevingsvergunning die het COA en de gemeente Den Bosch eerder voor de verhuizing hadden aangevraagd, kwamen een kleine 400 reacties. Bewoners van de Gestelse Buurt toonden zich bezorgd over de komst van de asielzoekers. Ook zeiden ze dat ze niet goed over de plannen werden bijgepraat.

Vorige week schorste de rechtbank de vergunning om asielzoekers in het voormalige hotel onder te brengen. Omwonenden en eigenaren van panden in de omgeving moesten de kans krijgen om hun bezwaren in een kort geding toe te lichten, zo oordeelde de rechter.

Kort geding

Vandaag bepaalde de rechter dat de opvang open mag. De belangrijkste reden is dat de tijdelijke noodopvang in Rosmalen vrijdag sluit en er geen alternatief is voor het onderbrengen van de 250 mensen.

Omwonenden die zich zorgen maken over hun veiligheid zijn teleurgesteld. "De rechter heeft het over het belang van de asielzoekers, maar er wordt geen rekening gehouden met de belangen van de mensen in de wijk. Dat vinden ze onbegrijpelijk", zegt hun advocaat tegen Omroep Brabant.

Naast de opvang in het voormalige hotel werkt de gemeente aan een tweede azc bij de Gestelse Buurt. Daar zouden 350 asielzoekers worden opgevangen voor een periode van tien jaar. De gemeente moet daarover nog een beslissing nemen.