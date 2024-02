Verstappen en De Groot genomineerd voor prestigieuze Laureus Awards

Formule 1-coureur Max Verstappen en rolstoeltennisster Diede de Groot zijn genomineerd voor de prestigieuze Laureus Awards.

Verstappen maakt kans op de titel van sportman van het jaar. De Groot kan worden verkozen tot sporter van het jaar met een beperking.

De winnaars worden bekendgemaakt op een gala in Madrid op 22 april.

Concurrentie

Verstappen heeft in zijn categorie concurrentie van de voetballers Lionel Messi (vorig jaar winnaar van de Laureus Award) en Erling Haaland, tennisser Novak Djokovic, polsstokhoogspringer Mondo Duplantis en atleet Noah Lyles.

Het afgelopen F1-seizoen was Verstappen ongekend dominant en won hij zijn derde wereldtitel. In de categorie beste sportteams is Verstappens Red Bull Racing genomineerd.