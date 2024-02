Vanavond op tv: Vernietigend frauderapport • Formatie gaat door • Interview ambassadeur Oekraïne

De parlementaire enquêtecommissie presenteerde vandaag een vernietigend rapport over het fraudebeleid van de overheid. Ze stellen dat door overheidsfalen mensenlevens zijn vermorzeld, en dat dat morgen weer kan gebeuren als de overheid niet fundamenteel anders naar de grondrechten van mensen gaat kijken. Aanleiding voor het onderzoek was de toeslagenaffaire. Daardoor kwam aan het licht dat burgers ten onder waren gegaan aan streng fraudebeleid

Nederlandse steun aan Oekraïne

Oleksander Karasevych is sinds vorig jaar de Oekraïense ambassadeur in Nederland. We spreken hem over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Daarnaast duiken we in de opvang van Oekraïense vluchtelingen: hoe is die hier ten opzichte van andere landen georganiseerd?

Met politiek duider Nynke de Zoeten kijken we naar de positie van PVV-leider Geert Wilders in dit verhaal. Tot afgelopen weekend wilde hij het alleen hebben over "politieke steun" aan Oekraïne, maar nu geeft hij aan dat hij ook bereid is te praten over militaire steun.