Palestijnse premier dient ontslag regering in, hervormingen gevraagd

Shtayyeh zei vandaag dat er bestuurlijke hervormingen nodig zijn omdat de in de Gazastrook sprake is van "een nieuwe realiteit".

Als het aan de VS ligt zal na beëindiging van de oorlog een hervormde PA het bestuur overnemen in de Gazastrook. Israël heeft zich tot nu toe echter daartegen uitgesproken. Het wil zelf controle houden over de veiligheidssituatie in de Gazastrook, om te voorkomen dat er nieuwe aanslagen worden gepleegd.

Hervormingen moeten de Palestijnse Autoriteit (PA), met Fatah van Abbas als belangrijkste partij, nieuw leven inblazen. Hamas, dat in Gaza in oorlog is met Israël, maakte er geen deel van uit.

Correspondent Nasrah Habiballah:

"De Palestijnse autoriteit (PA) wil heel graag een rol in Gaza en in het bestuur van een toekomstige Palestijnse staat - ook als daar hervormingen tegenover staan. Maar een bron binnen de PA liet eerder aan Israëlische media weten dat veranderingen in de samenstelling van de PA zouden gebeuren onder voorwaarde van internationale garanties van het terugtrekken van Israël uit de Gazastrook.

De hoop is dat met dit soort stappen de druk van de Verenigde Staten op Israël om de oorlog te beëindigen toeneemt.

Het is de vraag of en wat uiteindelijk de rol zal zijn van Hamas. De VS en zeker Israël zitten niet te wachten op Hamas in een nieuwe regering. Bronnen binnen de groep zouden gezegd hebben dat Hamas een tijdelijke technocratische regering in ieder geval zou steunen. Die tijdelijke regering zou hervormingen nieuw leven in moeten blazen en de Palestijnen moeten voorbereiden op nieuwe parlementsverkiezingen. Maar na die verkiezingen verwacht men dat Hamas vooral een rol op de achtergrond zal spelen."