Jongen (16) met automatisch wapen opgepakt bij bedreigd huis Rotterdam

Agenten die extra toezicht houden op een bedreigde woning in Rotterdam, hebben vannacht een 16-jarige jongen opgepakt in de buurt daarvan. Hij had een automatisch vuurwapen bij zich.

De woning aan de Jacques Dutilhweg was onlangs meerdere keren doelwit van explosies. Daarom hangt er nu een bewakingscamera en houdt de politie extra toezicht.

Surveillerende agenten zagen de jongen op een scooter langs het huis rijden. Toen ze hem wilden benaderen, ging hij er rennend vandoor. In zijn vlucht gooide 16-jarige Capellenaar een tas weg, waar een automatisch vuurwapen in zat.

De scooter waarop hij zat, bleek gestolen en is in beslag genomen door de politie.

Eerdere aanhouding

In de nacht van zaterdag op zondag pakte de politie een jongen van 14 uit Den Haag op. Dat gebeurde na een explosie aan de Ravelstraat in Capelle aan den IJssel. Het was de derde explosie daar in korte tijd.

Het is al langere tijd onrustig aan zowel de Rotterdamse Jacques Dutilhweg als de Capelse Ravelstraat, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Op beide plekken zijn meerdere explosies geweest bij huizen. Op een woning aan de Jacques Dutilhweg verscheen dit weekend de tekst 'verrader' met rode letters.

De politie vermoedt dat de zaken met elkaar te maken hebben. In beide straten hangen bewakingscamera's en wordt extra gesurveilleerd door agenten.