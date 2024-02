'Datanerd' Foppen loopt tijdens bliksembezoek in Spanje Nederlands record op 10 km

In het Spaanse Castellón liep Mike Foppen gisteren een Nederlands record op de 10 kilometer op de weg. Als eerste Nederlander dook hij onder de magische grens van 28 minuten, met een tijd van 27.59.

Foppen had met nog één kilometer te gaan vertrouwen dat hij onder de 28 minuten zou gaan lopen. "De laatste kilometer zag ik een goede tussentijd en toen dacht ik: met een goeie eindsprint moet het wel lukken", vertelde Foppen bij NOS Langs de Lijn.

De 27-jarige hardloper scherpte het nationale record aan met negen seconden. Abdi Nageeye en Richard Douma deelden samen het oude record van 28.08. Foppen eindigde in Castellón met zijn nieuwe Nederlands record op de negende plaats.

Liefde voor Nijmegen

Lang heeft Foppen niet genoten van de Spaanse zon. Snel was hij alweer te vinden in zijn geboorteplaats Nijmegen. "Het was een korte business trip. Ik was om half zes uit mijn bed gekomen, om negen uur gaan lopen en om één uur zat ik alweer in de taxi richting het vliegtuig."

Snel weer terug naar huis, want het volgende trainingskamp is alweer over een week. "Ik ben niet zo veel thuis. Zeven maanden in het jaar ben ik in het buitenland. Elke dag in Nijmegen telt voor mij, zoveel liefde heb ik voor de stad."