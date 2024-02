Van de Zandschulp boekt eindelijk weer succesje na daling op wereldranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft maandag succes geboekt in Dubai. Nadat eerst bekend werd de Veenendaler naar plek 75 op de wereldranglijst is gezakt, sloeg hij op het ATP 500-toernooi in de eerste ronde Adrian Mannarino naar huis in twee sets: 7-6 (3) en 7-5.

Van de Zandschulp had dit seizoen, tot vandaag, pas twee wedstrijden gewonnen op de ATP-tour. Vorige week werd hij in Qatar al in de eerste ronde uitgeschakeld en dat zorgde voor frustratie bij de Nederlander. Hij sloeg een racket kapot en hij sloeg een bal hard weg waar hij een strafpunt voor kreeg.

Maandag leek de nummer 75 van de wereld een stuk rustiger op de tennisbaan te staan. Van de Zandschulp begon uitstekend aan de wedstrijd tegen de Fransman Mannarino. De Nederlander plaatste meteen een break.

Die voorsprong moest hij enkele games later alweer inleveren en uiteindelijk volgde een tiebreak in de eerste set. Daarin herpakte Van de Zandschulp zich, die overtuigend de eerste set pakte. Mannarino mocht maar drie punten pakken.

Vertrouwen

In de tweede set ging het weer gelijk op tussen de Nederlander en de Fransman. Van de Zandschulp leek wel veel meer vertrouwen te hebben gekregen door de goede eerste set en de Fransman werd nu juist gefrustreerd door een paar mislukte slagen.

Dat zorgde ervoor dat Van de Zandschulp uiteindelijk twee matchpoints kreeg bij een 5-6 stand. De eerste was meteen raak, waardoor hij zijn derde overwinning van dit seizoen kon behalen.

In de achtste finales neemt hij het op tegen Sebastian Korda (ATP-33). Tallon Griekspoor, de nummer 28 van de wereld, neemt het later vandaag in Dubai op tegen de Jordaniër Abedallah Shelbayh (ATP-228).