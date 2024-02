Japanse maanlander maakt weer contact met aarde

De Japanse maanlander SLIM heeft weer contact gemaakt met de aarde. Dat schijft ruimtevaartagentschap JAXA op X. Gevreesd werd dat de maanlander de koude maannacht niet zou overleven.

SLIM landde in januari op de maan, maar was tijdens de landing op zijn kant terechtgekomen. Daardoor stonden de zonnepanelen de verkeerde kant op gericht en kon het geen nieuwe energie opwekken. JAXA nam de beslissing om de maanlander uit te schakelen, totdat de hoek van het zonlicht was veranderd.

Toen SLIM weer even zonlicht kon opvangen, lukte het om foto's door te sturen naar aarde. Dat contact duurde maar even, de lander werd weer in slaapstand gezet toen de maannacht begon. Dat is een periode van twee weken waarin de maan in volledige duisternis is gehuld, terwijl de temperatuur daalt naar zo'n 130 graden onder nul.

Gevreesd werd dat het contact met SLIM niet hersteld kon worden na de maannacht. JAXA zei toen dat de lander "niet ontworpen is voor de barre maannachten".

Contact van korte duur

Vandaag maakt het Japanse ruimtevaartprogramma Jaxa bekend op X dat het weer contact heeft met de lander. Kort daarna is de communicatie met SLIM weer beëindigd omdat de temperatuur van de communicatieapparatuur aan boord erg hoog was door het starten van de maanmiddag. JAXA zegt dat er voorbereidingen worden getroffen om de activiteiten van de lander te hervatten wanneer de temperatuur genoeg gedaald is.

Met de landing van SLIM was Japan het vijfde land dat er in slaagde om een ruimtevaartuig naar de maan te brengen. SLIM is ongeveer zo groot als een personenauto en is naar de maan gestuurd om maangesteente te onderzoeken. Ook moet het onderzoeken of er water aanwezig is. Dat is van belang als mensen in de toekomst een ruimtestation op de maan willen vestigen.