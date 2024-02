Brand in hotel Steenwijk waar Oekraïeners worden opgevangen

In het Fletcher Hotel in Steenwijk, waar 72 Oekraïners worden opgevangen, is vanochtend brand uitgebroken. Zeker één hotelkamer stond in brand. De brand is inmiddels onder controle.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de Veiligheidsregio zijn er drie mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

Het hotel is niet meer volledig bewoonbaar door de rookschade. Voor de opvang van de Oekraïners die in het hotel verbleven moet een nieuwe locatie worden gezocht.

De brand brak om 11.45 uur uit en werd al snel door de brandweer opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer zette onder meer twee hoogwerkers in. Er is ook een traumahelikopter geland.

Brandweerlieden uit de regio werden opgeroepen om te helpen met blussen.