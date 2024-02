Wachtlijsten stroomnet vol met spookaanvragen van bedrijven

Wachtlijsten voor aansluitingen op het stroomnet staan vol met aanvragen van bedrijven die misschien helemaal geen gebruik gaan maken van die aansluiting. Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Bedrijven doen vaak meerdere aanvragen voor een aansluiting, of doen aanvragen 'voor de zekerheid', terwijl die uiteindelijk overbodig blijken.

Op dit moment staan 9400 ondernemers op de wachtlijst om te worden aangesloten op het stroomnet, meldde branchevereniging Netbeheer Nederland vorige week. Afgelopen zomer waren dat er nog 6000. De netbeheerders kunnen de hoeveelheid aanvragen niet aan, waardoor grootverbruikers op een wachtlijst komen te staan.

Vanwege die wachttijden doen bedrijven ook aanvragen die ze waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben. "Het komt voor dat bedrijven twee of drie aanvragen bij verschillende netbeheerders tegelijkertijd doen", beaamt Theo Scholte, woordvoerder van Netbeheer Nederland.

Netbeheerders noemen dit fenomeen 'handdoekje leggen', naar het gebruik om op vakantie een strandbed te reserveren door er een handdoek op te leggen. Hoe langer de wachtlijst, hoe groter de kans dat ondernemers voor de zekerheid maar meerdere aanvragen doen.

Vertekend beeld

Netbeheerders zeggen tegen het FD dat de 'zombieaanvragen' een vertekend beeld geven van de omvang van het probleem van netcongestie en van de plaatsen waar netbeheerders het beste kunnen investeren. De beheerders willen maatregelen om dit soort aanvragen van de wachtlijsten te weren.

"Op dit moment hebben we niet zoveel middelen om de aanvragen op echtheid te beoordelen. Daarom doen we een moreel beroep aan de aanvragers om zo veel mogelijk een realistische aanvraag te doen. Daarbij kunnen zij in gesprek gaan met de netbeheerder", zegt Scholte.

De wachtlijsten hebben een 'zelfversterkend effect', zegt de woordvoerder tegen het FD. Wanneer de bedrijven aan de beurt zijn voor de aansluiting, blijkt die soms niet meer nodig.

Opschonen wachtlijsten

Het is onduidelijk hoeveel van de aanvragen eigenlijk overbodig zijn, maar aanvragen van batterij-exploitanten geven wel een beeld van het probleem. Die bedrijven hebben gezamenlijk 68 gigawatt aangevraagd terwijl er in 2030 maar voor 10 gigawatt aan vermogen nodig is, volgens Tennet.

Klimaatminister Jetten is al in gesprek met netbeheerders en toezichthouder Autoriteit Consument en Markt over het opschonen van de wachtlijsten.

NOS op 3 maakte deze explainer over het volle stroomnet: