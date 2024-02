Wedstrijd kerstboomwerpen ontmaskert verzekeringsclaim Ierse vrouw

Een Ierse vrouw die stelde niet meer te kunnen werken door een auto-ongeluk kan fluiten naar een schadevergoeding van 750.000 euro. Ze zei dat ze door de pijn niet meer kon werken, maar liep tegen de lamp toen de rechtbank ontdekte dat ze de eerste prijs had gewonnen bij een wedstrijd kerstboomwerpen.

De vrouw van 36, Kamila Grabska, was naar eigen zeggen zo gewond geraakt na het ongeluk in februari 2017 dat ze chronische pijn had. Maar in januari 2018 stond ze in een nationale Ierse krant, met de eerste prijs bij het kerstboomwerpen in de hand.

De wedstrijd was twee dagen voor ze haar huisarts vertelde dat ze niets meer kon tillen. Grabska zei constante rug- en nekklachten te hebben overgehouden aan het auto-ongeluk. Ze zegde uiteindelijk haar baan op en vroeg een uitkering aan.

'Kerstboomwerpen vergeten'

Volgens haar huisarts had ze echter alleen lichte verwondingen en moest ze drie tot zes maanden revalideren. De advocaat van de verzekeringsmaatschappij vroeg haar tijdens de zitting of ze bij een van de vele doktersbezoeken ook het kerstbomenevenement had genoemd. "Nee, dat was ik vergeten", zei de vrouw.

Ze voegde eraan toe dat haar brede glimlach op de foto niet betekende dat ze geen pijn had. "Ik probeerde gewoon een normaal leven te leiden", vertelde ze de rechter.

Tegen de rechtbank hield de vrouw vol dat ze elke dag pijn heeft. Op goede dagen kan ze wandelen met haar kinderen, maar op slechte dagen moet ze naar eigen zeggen in bed blijven en haar man vragen om medicatie te brengen.

De rechter ging niet in mee in dat verhaal: "Het is een heel grote kerstboom en hij wordt met een zeer behendige beweging gegooid. De beelden spreken de claim volledig tegen."

'Compleet overdreven '

Naast het kerstboomwerpen kreeg de rechtbank een video te zien waarin de vrouw anderhalf uur speelde met haar dalmatiër. De video, die begint met haar hond die zijn behoefte doet, laat een trainingssessie zien waarin ze veel bukt, de hond oppakt en touwtje trekt met de dalmatiër.

"Dalmatiërs zijn grote honden en mevrouw Grabska laat veel kracht en behendigheid zien. Ik kan niet anders dan concluderen dat de claim compleet overdreven is." De rechter heeft de zaak daarom verworpen.