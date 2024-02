Ook Denemarken stopt onderzoek naar opblazen Nord Stream

Na Zweden staakt ook Denemarken het onderzoek naar het opblazen van de Nord Stream-gasleidingen in 2022. Dat betekent dat alleen Duitsland nog probeert de toedracht van de sabotage op de bodem van de Oostzee te achterhalen.

Hoewel de explosies in de Deense en Zweedse economische zones van de Oostzee waren, zegt de Deense politie dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een strafzaak in Denemarken te beginnen. Om die reden wordt het Deense onderzoek stopgezet.

Eerder deze maand besloot Zweden hetzelfde, met als reden dat er geen aanwijzingen zijn dat Zweedse burgers bij de aanslag betrokken waren. Daarom zou de Zweedse rechter niet bevoegd zijn om hierover te oordelen. De Zweedse autoriteiten beloofden hun onderzoeksresultaten over te dragen aan Duitsland.

Miljardenproject

Via Nord Stream 1 exporteerde Rusland sinds 2012 gas naar Duitsland. Nord Stream 2 was klaar om in gebruik te worden genomen, maar wachtte nog op goedkeuring van Duitsland. De aanleg ervan heeft miljarden gekost.

In september 2022, ruim een half jaar na de Russische inval in Oekraïne, werden de leidingen op de zeebodem door onbekenden opgeblazen. Dat gebeurde op een diepte van ongeveer honderd meter. Rusland en Oekraïne wezen naar elkaar.

Alles wijst op Oekraïne

Intussen zijn er allerlei aanwijzingen dat Oekraïne verantwoordelijk was voor de sabotage. Uit onderzoek van diverse Europese media, waaronder de NOS en Nieuwsuur, bleek in september 2023 dat de aanslag moet zijn gepleegd vanaf het zeiljacht Andromeda.

Die boot was gehuurd door een Pools bedrijf, waarachter een Oekraïense zakenman schuilgaat. Ook een andere Oekraïner zou bij de huur zijn betrokken. Verder staat vast dat de twee telefoons die aan boord van de Andromeda waren, later ook in Oekraïne zijn geweest.

Duitse bronnen dicht bij het onderzoek erkennen dat alles naar Oekraïne wijst, maar zeggen dat daar nog geen sluitend bewijs voor is. Het is vrij zeker dat de aanslag vanaf de Andromeda is gepleegd, maar het valt niet helemaal uit te sluiten dat Rusland de opdrachtgever was.