Van de Donk wil niet meer met 'slappe benen' topduels in: 'Vraag me af waar rust is'

Daniëlle van de Donk is vaker vermoeid dan haar lief is. In het volle speelschema is het meehollen of afhaken, vertelt ze. Tijd om te verslappen heeft ze niet. "Ik moet bij mijn club ook 100 procent geven, anders ben ik mijn basisplaats kwijt." In aanloop naar de beslissende wedstrijd in de troostfinale van de Nations League tegen Duitsland - de winnaar scoort een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs - gaat het in de kleedkamer van Oranje niet over die uitpuilende speelkalender. Maar op de achtergrond blijft het een thema. Voor de wedstrijd tegen Spanje kondigde bondscoach Andries Jonker al een statement aan en ook voor Van de Donk is het een belangrijk onderwerp. Slappe benen "Ik ben wel fit, maar ook vaak vermoeid, zowel fysiek als mentaal", vertelt Van de Donk, die sinds 2021 onder contract staat bij Olympique Lyon. "Het is druk en ik hoop dat er naar gekeken gaat worden. Soms wil je het niet toegeven dat je fysiek vermoeid bent, ga je met slappe benen een wedstrijd in."

Daniëlle van de Donk vertelt over haar drukke voetbalbestaan en haar verwachtingen voor de kraker tegen Duitsland van woensdag. - NOS

Topduels spelen met 'slappe benen', dat kan volgens Van de Donk niet de bedoeling zijn. "Om de drie dagen heb je een wedstrijd van hoog niveau en je wilt er elke keer staan. Ik weet dat topsport hard werken is, aan de andere kant: rust is ook goed. Maar kijk ik naar het programma, dan vraag ik me af waar die rust zit." Van de Donk legt uit hoe haar voetbalbestaan er de komende tijd uit ziet. "Na de wedstrijd tegen Duitsland moet ik zo snel mogelijk terug naar de club om te herstellen, dan train je zaterdag weer en speel je zondag een wedstrijd. Daarna kom je weer in het ritme van om de drie dagen spelen." Over de rust die de internationals bij Oranje krijgen, heeft Van de Donk niet te klagen. "Onze bondscoach steekt daar heel veel energie in. Hij luistert naar ons, is bezorgd en wil dat we onze rust krijgen. Hij denkt daar goed over na. Maar verder hebben we het niet al te veel over die vermoeidheid, anders gaat het in je hoofd zitten." Alles op woensdag Daarom kan de blik dus maar beter vol op de wedstrijd tegen Duitsland, woensdag in Heerenveen. De kansloze 3-0 nederlaag tegen Spanje moet zo snel mogelijk uit het systeem worden gewist. "Duitsland is een hele andere tegenstander dan Spanje", zegt Van de Donk. "Het gaat heel fysiek worden."

In Studio Voetbal een interview met bondscoach Andries Jonker. Woensdag wacht het beslissende duel van Oranje met Duitsland om een olympisch ticket. - NOS

De druk op het duel is groot. Het wordt voor de inmiddels 32-jarige Van de Donk haar laatste kans om aan de Olympische Spelen mee te doen. "Ja, dat kan ik wel beamen. Dit is de ultieme kans voor ons om het te gaan halen. Die moeten we dan ook wel echt gaan pakken." "Natuurlijk zitten er zenuwen bij, die zijn er altijd", zegt de 151-voudig international. "En dat is ook wel weer het leuke eraan. Ik vind die spanning echt lekker. Die heb ik ook nodig, als ik heel eerlijk ben."