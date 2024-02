Consumentenbond sleept reisaanbieders met 'misleidende advertenties' voor de rechter

Een week in Turkije of een reis naar New York voor een paar honderd euro: online lijken vakantiedeals relatief goedkoop, maar er zitten heel wat addertjes onder het gras, merkt de Consumentenbond. Het gaat daarom reisaanbieders dagvaarden als ze "misleidende advertenties" op hun website laten staan.

Volgens de organisatie is er met twee derde van de onderzochte reisaanbiedingen iets mis: zo ontbreekt belangrijke informatie, of komen er verplichte kosten bij na het boeken.

De bond heeft bijna alle reisaanbieders een brief gestuurd: als de organisaties niet binnen twee weken álle onvermijdbare kosten bij de prijs vermelden en zorgen dat de omschrijvingen kloppen, volgt een rechtszaak. Alleen Corendon krijgt geen aanmaning, daar waren weinig misstanden.

Düsseldorf wordt Brussel

Vorig jaar was er met 83 procent van de reisaanbiedingen wat mis, volgens de Consumentenbond. Zo liepen consumenten die een cruise boekten bij The Travel Club aan tegen verplichte servicekosten van 415 euro. De ANWB bracht onvermelde havengelden van 120 euro in rekening bij een fietscruise in Kroatië. Al die verplichte kosten moeten volgens de Consumentenbond in de aanbiedingsprijs zitten of daar direct bij staan.

Ook essentiële informatie ontbreekt in sommige advertenties. Zo blijkt een 'directe vlucht' toch een overstap te bevatten, of worden luchthavens niet vermeld.

"Dan vertrekt je vlucht ineens vanuit Düsseldorf en kom je terug in Brussel," zegt woordvoerder Babs van der Staak van de Consumentenbond tegen de NOS. "Probeer dan maar midden in de nacht terug naar huis te gaan, terwijl je auto nog in Duitsland staat."

Teleurstellende verbetering

Na het onderzoek beloofden alle gecontroleerde reisorganisaties verbetering. "Dat er nu bij 66 procent van de aanbieders iets rammelt en iets niet klopt, is een lichte verbetering, maar wij vinden het teleurstellend", zegt Van der Staak. "Consumenten vertrouwen op dergelijke aanbiedingen en prijzen en als er onverwachte kosten optreden tijdens het boekingsproces is dit misleidend."

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond is bovendien teleurgesteld dat vereniging van reisondernemingen ANVR reisaanbieders adviseert slechts om 'daar waar toepasbaar' de regels te volgen, vertelt ze in een persbericht. "Met zo'n slappe reactie valt er op korte termijn weinig verbetering te verwachten. Daarom stappen we naar de rechter."

Het afgelopen jaar heeft de Reclame Code Commissie in procedures tegen verschillende aanbieders, zoals Prijsvrij en D-reizen, de Consumentenbond in het gelijk gesteld. Toezichthouder AMC deelde boetes uit en geeft aan dat er meerdere zaken lopen om reisaanbieders te dwingen tot duidelijkere prijsvermelding.