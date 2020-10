Alles draait om Verstappen, dat weet iedereen: 'Moeten met piek eindigen'

Formule 1-coureur Max Verstappen - AFP

Voor het eerst is de Formule 1 neergestreken op het circuit van Portimão in de Algarve. Veel staat er niet meer op het spel in de twaalfde race van het seizoen, maar toch verwachten de coureurs dat de grand prix een hoogtepunt van het jaar wordt. "Heuvelachtig, uitdagende bochten en een stevige moeilijkheidsgraad", schetst Alex Albon het Portugese circuit. Max Verstappens teamgenoot reed er vijf jaar geleden een Formule 3-race. "Het is een pittig circuit. Hoogteverschillen maken het spectaculair. Met 200 kilometer per uur een bocht ingaan en niet zien waar die heen gaat? Dat is niet normaal." Albon is een van de weinige F1-coureurs die in Portimão heeft gereden, maar hij denkt er weinig aan te hebben. "Deze auto's zijn zo anders. Iedereen begint op nul. We hebben de trainingen echt nodig om de bochten te lezen."

'Ga graag naar nieuwe circuits' Ook Max Verstappen kent de baan, al berust dat op zuiver toeval. "Ik reed hier dit voorjaar een dag in de regen met een sportwagen. We hadden toen geen idee dat het door corona en al die weggestreepte races op de F1-kalender zou belanden. Het is een prachtig, uitdagend circuit. Zeker als het nat is." Maar die voorkennis heeft geen echte meerwaarde, meent Verstappen. "Het is fijn dat ik het een beetje ken en weet welke lijnen je kunt rijden. Ik heb uiteraard huiswerk gedaan in de simulator, maar anderen doen dat ook. Dus we staan gelijk, maar dat is mooi. Dat maakt het interessant. Ik ga graag naar nieuwe circuits. Het gooit alles een beetje door elkaar."

Circuit Portimão - Autodromo Algarve

Verstappen won dit jaar slechts één grand prix, maar mag zich evenzogoed in het door Mercedes gedomineerde circuit 'best of the rest' noemen. Hij kan tweede worden in het WK: het gat naar Valtteri Bottas is te overbruggen en Verstappen blaakt van zelfvertrouwen. Zijn erelijst is imposant: twee keer derde en vijf keer tweede. Drie keer miste hij het podium vanwege technische malheur.

Hongarije het dieptepunt "Ik denk dat dit mijn beste F1-seizoen tot nu toe is", oordeelt Verstappen. "Ik krijg steeds meer ervaring en word elk jaar beter. Het is natuurlijk moeilijk te beoordelen, maar ik haal meestal het maximale uit de auto zonder fouten te maken. Dat voelt goed." Helemaal vlekkeloos gaat het nog niet, maar Verstappens fouten zijn schaars. De 23-jarige coureur noemt Hongarije het dieptepunt. Hij verslikte zich daar op weg naar de startopstelling in het kletsnatte asfalt, waardoor zijn RB16 in de kussens gleed en zijn crew een spoedreparatie moest uitvoeren. De RB16 goed doorgronden "Niet ideaal", analyseert hij droogjes. "Gelukkig konden ze alles net op tijd repareren en had ik er uiteindelijk weinig last van." Wat heet: Verstappen kwam gewoon als tweede over de streep. Toch is de wereldtitel nog een brug te ver. Teambaas Christian Horner beschouwt de resterende grand prixs alweer als bekerfinales. Incidentele racezeges zijn het bijgestelde doel. "We moeten met een piek eindigen. Deze auto is de basis voor 2021. Als we de RB16 goed doorgronden wordt de b-versie het wapen waarmee Max Hamilton (regerend wereldkampioen, red.) kan bestrijden."

Alex Albon tijdens de persconferentie voorafgaand aan de GP van Portugal. - ANP