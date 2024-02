Ajax kwellen blijkt in familie Van Bommel te zitten: 'Papa gaat terugkijken'

Maandagavond 22 januari. Ruben Van Bommel moet, enigszins teleurgesteld, opdraven bij Jong AZ voor een wedstrijd tegen FC Dordrecht. Ruim een maand later is de zoon van Mark en de kleinzoon van Bert van Marwijk de grote man. Hij besliste met twee treffers de wedstrijd tegen Ajax (2-0). En daarmee trad de 19-jarige buitenspeler ook meteen in de voetsporen van zijn vader en opa. "Ja, daar ben ik van op de hoogte", zei Van Bommel zondag na afloop. Vader Mark van Bommel scoorde in totaal namelijk zes keer tegen Ajax en maakte in 2005 namens PSV een hattrick tegen de Amsterdamse club. Ook Van Marwijk besliste ooit een duel met Ajax. In 1978 maakte hij, voor AZ'67, destijds de enige treffer. Waar papa Van Bommel zondag geen moment kon meegenieten van de perfecte wedstrijd van zijn zoon, doordat hij met zijn Antwerp FC in actie moest komen tegen Gent, zat opa Van Marwijk met een grote glimlach op de tribune in Alkmaar.

Bert van Marwijk op de tribune in Alkmaar - Foto: NOS

"Ik ga hem nog wel even bellen zo hoor", zei Ruben van Bommel over zijn opa. "Dat doe ik na elke wedstrijd wel. Ik denk dat mijn vader het straks nog wel even terug gaat kijken." De jeugdige van Bommel blijkt verre van een spraakwaterval te zijn. Waar zijn vader er geen moeite mee had nog wel eens wat ferme uitspraken te doen in interviews, blijkt de jonge variant wat meer timide. "Maar ik geniet er zeker van hoor, zeker als je van Ajax wint." Afgelopen zomer kwam Van Bommel over van MVV naar AZ. In Maastricht had de buitenspeler naam gemaakt en in Alkmaar leek hij daar in de eerste maanden mee door te gaan.

2012: Mark van Bommel met zijn zoontje Ruben bij een training van het Nederlands elftal - Foto: ANP

In zijn eerste eredivisiewedstrijd, tegen Go Ahead Eagles (5-1), was de aanvaller meteen de grote man met een doelpunt en een assist. De eredivisie leek er een smaakmaker bij te krijgen. Maar de buitenspeler kreeg het wat lastiger. Van Bommel scoorde alleen eind november nog tegen Volendam. Er werd flink gewisseld op de flanken, waardoor de 19-jarige speler in december bijna geen volle wedstrijden meer speelde. 'Straf' in eerste divisie Van Bommel moest, met flinke tegenzin, in januari zelfs komen opdraven in de eerste divisie, in een wedstrijd tegen FC Dordrecht. Martens liet ontvallen dat die 'straf' als een signaal diende naar de buitenspeler. "De spelers moeten wel beseffen dat ze altijd de beste versie van henzelf moeten zijn", zei Maarten Martens. Die boodschap lijkt Van Bommel goed te hebben opgepakt. Nog geen maand na zijn straf is hij de grote man tegen Ajax en vallen alle media over hem heen. Nuchter analyseert de doelpuntenmaker zijn treffers. "De eerste was een typische Ruben van Bommel-goal, directe naar het doel toe. De tweede was meer bekeken. En ja, ik had ook nog een derde moeten maken."

Vader en zoon scoren tegen Ajax In het verleden scoorden vader en zoon vaker allebei tegen Ajax: Xavi en Regilio Simons

Sydney en Pierre van Hooijdonk

Cor en Dennis van der Gijp

Theo en Boudewijn Pahlplatz

Steven en Frank Berghuis Daarnaast had ook Martin Koeman nog twee zoons die allebei scoorden tegen Ajax: Ronald en Erwin.

Kritisch is de 19-jarige dus nog altijd op zichzelf, maar anderen overladen hem met complimenten. Bij Studio Voetbal denkt Pierre van Hooijdonk dat Van Bommel uiteindelijk een moderne centrumspits zal worden. "Hij beheerst alles. Hij is snel en heeft ook finesse in de afwerking." Ook Van der Vaart ziet diezelfde kwaliteiten. "Ik ben enorm fan."