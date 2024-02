Protesterende boeren zetten hooibalen en autobanden in brand in centrum Brussel

Honderden boeren hebben zich vanochtend in alle vroegte verzameld in het centrum van Brussel om te protesteren tegen het Europese landbouwbeleid. De boeren braken met trekkers door meerdere wegblokkades. De Europese ministers van Landbouw komen vandaag bijeen in Brussel om de zorgen van de boeren in Europa te bespreken. In de nacht reden de eerste boeren met trekkers de stad in. Rond 08.30 uur hadden zo'n driehonderd trekkers zich verzameld in de Europese wijk, schrijft de Vlaamse nieuwssite VRT. Er zouden nog honderden boeren onderweg zijn. Tussen de protesterende boeren zijn ook trekkers uit Italië. De boeren staken banden en hooibalen in brand bij gebouwen van de EU:

Protesterende boeren hebben banden in brand gestoken voor gebouwen van de Europese Unie. Met waterkannonen probeert de politie het vuur te blussen. - NOS

In meerdere lidstaten gingen boeren de afgelopen tijd de straat op om te demonstreren. Onder druk van de protesten heeft de Europese Commissie verschillende maatregelen van tafel gehaald. Zo hoeven boeren het pesticidengebruik niet meer te halveren voor 2030. Een ander plan om agrarische grond verplicht braak te laten liggen sneuvelde ook al in reactie op eerdere protesten. De landbouwministers praten vandaag over verdere versoepelingen die de Europese Commissie vorige week voorstelde. Die plannen, die moeten leiden tot minder administratieve lasten voor boeren, moeten komende maand worden aangenomen. In juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en de steun voor boeren is belangrijk in de campagnes van partijen. Middenpartijen zijn bang stemmen te verliezen aan radicaal-rechtse partijen die inspelen op de sentimenten onder boeren. Door de boeren tegemoet te komen, hopen ze de rechtse partijen wind uit de zeilen te halen. Vrijhandelsovereenkomst De boeren maken zich onder andere zorgen over een vrijhandelsovereenkomst met Zuid-Amerikaanse landen, die de goedkope import van agrarische producten uit die landen stimuleert. In die landen gelden over het algemeen minder strenge regels voor de landbouw, waardoor de productie makkelijker en goedkoper is. Europese boeren zijn daardoor bang te maken te krijgen met oneerlijke concurrentie. De protesterende boeren hebben op verschillende plekken in de stad autobanden en hooibalen in brand gestoken. Ook zouden ze de politie met mest hebben bestookt. De politie probeert de branden te blussen met een waterkanon.

Correspondent Kysia Hekster: "Het gaat er hard aan toe. Er heerst een grimmige en agressieve sfeer. Ik probeerde ons kantoor naast de plek waar de ministers vergaderen te bereiken, maar ik werd op verschillende plekken tegengehouden omdat het te gevaarlijk was. Ik ben er inmiddels aangekomen, maar we horen zwaar vuurwerk buiten. Er werd ook vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn overal brandjes. Het kan de ministers van Landbouw niet ontgaan wat er buiten aan de hand is."

In deze video leggen onze correspondenten uit waarom boeren uit veel EU-landen juist nu in actie komen: