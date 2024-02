Meisjes in Afghanistan mogen niet meer bellen naar de radio van de Taliban

In Khost, een provincie in het zuidoosten van Afghanistan, mogen meisjes niet meer bellen naar radio- en televisiezenders. Daarvoor waarschuwen de Taliban in die provincie met een brief, schrijft het Afghanistan Journalists Center, een website die schrijft over hoe het is gesteld met de persvrijheid in Afghanistan.

De waarschuwing is gericht aan radio- en televisiezenders in die regio. Zij mogen geen meisjes meer laten horen die inbellen in hun programma's. Houden ze zich daar niet aan, dan gaan de autoriteiten over tot vervolging.

Sinds 2021, toen de Taliban weer aan de macht kwamen, is het voor meisjes verboden om onderwijs te volgen na de basisschool. Daarnaast zijn onder meer parken en sportscholen verboden voor vrouwen. Ook mogen ze alleen naar buiten met bedekt gezicht en onder begeleiding van een mannelijk familielid.

Les via de radio

Doordat vrouwen worden uitgesloten van deelname aan de maatschappij, zijn media een grotere rol gaan spelen in het leven van meisjes en vrouwen. Zo worden er op steeds meer radiozenders in het land educatieve programma's uitgezonden speciaal voor meisjes. Zonder dat ze naar school mogen krijgen ze zo alsnog les.

Op de radiozenders wordt ook gesproken over psychische gezondheid bij vrouwen. Er wordt bijvoorbeeld advies gegeven aan vrouwen die kampen met mentale klachten.

Een van de zenders die lesgeeft aan vrouwen, is Radio Begum, die deels wordt betaald met EU-geld. De zender bereikt bijna zes miljoen mensen in negentien Afghaanse provincies. 63 procent van de luisteraars is vrouw.

Een van de vaste luisteraars van de zender, Fatima van 15 jaar, zegt tegen UNESCO dat de radiozender "een soort school is" voor haar en de radiopresentatoren, ook vrouwen, "een soort vrienden" zijn.

Morele corruptie

De politiechef van de Taliban in de provincie Khost, Abdul Rasheed Omari, schrijft in de brief dat sommige radiozenders morele corruptie promoten, zoals het uitzenden van schoollessen of sociale programma's waarbij veel meisjes betrokken zijn. Hij zegt dat meisjes illegaal worden betrokken in de programma's en dat dat islamitische waarden schendt.

Afghan Journalists Center noemt het "ongekend" dat de politiechef van de Taliban de brief heeft gestuurd. Ze veroordelen de dreiging om journalisten te vervolgen en roepen op om het verbod op te heffen.