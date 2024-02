Keert kunstrijdster Van Zundert nog wel terug op het ijs? 'Wil mezelf niet pushen'

Hardlopen, trainen in de sportschool, een baan in de horeca. De vrouw die de afgelopen jaren het gezicht van het Nederlandse kunstrijden werd, is momenteel vooral actief buiten het ijs. Trainen op de schaatsbaan doet Lindsay van Zundert "zo af en toe." De 19-jarige Van Zundert kiest vanwege privé-omstandigheden, die ze niet nader wil specificeren, even voor zichzelf. Wanneer en of ze terugkeert in de sport is van later zorg. In januari ontbrak ze op de EK en ook tijdens de Challenge Cup in Tilburg, waar tweevoudig wereldkampioene Kaori Sakamoto de grote blikvanger is, was Van Zundert dit weekend slechts toeschouwer. "Door de omstandigheden kan ik niet optimaal zijn, ook mentaal niet. Als ik schaats, wil ik op mijn best zijn. Het is belangrijk voor mij om me nu op mijzelf te focussen."

Ik wil mijzelf niet doorpushen en straks voor een teleurstelling komen te staan. Dus ik houd alle opties open. Lindsay van Zundert

"Ik moet even iets anders doen. Als je twaalf jaar lang iedere dag aan één stuk door schaatst, dan heb je op een gegeven moment ook wat tijd voor jezelf nodig. Dus ik doe nu ook andere dingen en dat is ook leuk. Werken in de horeca is iets heel anders dan 24/7 op de ijsbaan staan." Wat dat betekent voor het vervolg van haar loopbaan, houdt Van Zundert in het midden. Haar intentie is om terug te komen. Maar of dat ook lukt, is onzeker. "Met mijn mentale toestand denk ik: we zien wel waar we komen. Ik ga mijn best doen. Mocht het lukken, dan is het leuk. Als het niet lukt, dan hoop ik mijn ervaringen over te brengen aan de jonge generatie." Een comeback is voor Van Zundert geen halszaak. "Ik wil mijzelf niet doorpushen en straks voor een teleurstelling komen te staan. Dan is de klap voor mij nog groter. Dus ik houd alle opties open." Wat een mogelijk afscheid makkelijker maakt, is dat Van Zundert haar grote doel eigenlijk al heeft verwezenlijkt. "Ik kan nooit zeggen dat mijn carrière niet gelukt is. De Olympische Spelen behalen, was één van mijn dromen. Dat heb ik waargemaakt en dat pakt niemand mij meer af. Dat zal ik nooit vergeten."

Wat daar nog bij komt, als ze haar loopbaan vervolgt, is pure bonus. Naar de Spelen van Milaan kijkt Van Zundert in ieder geval nog niet. "Die zijn pas over twee jaar, dat is nog een heel eindje. Ik focus mij liever op het nu." De liefde voor de sport is er nog wel, erkent Van Zundert bij de boarding van ijsbaan in Tilburg. "Het is toch een heel ding in mijn leven geweest, dus leuk blijf ik het altijd wel vinden." In periodes van twijfel en onzekerheid kon Lindsay van Zundert altijd terugvallen op Joan Haanappel, de kunstrijdicoon dat afgelopen week overleed. Haanappel ontfermde zich met haar Stichting Kunstrijden Nederland over Van Zundert. Voor de jonge schaatsster was Haanappel een "bonusoma", een vriendin en een mentor, die haar met raad en daad terzijde stond. "Na mijn Grand Prix in november hadden we nog contact", vertelt Van Zundert, die tijdens die wedstrijd in Japan als 12de en laatste eindigde. "Toen heeft ze nog advies gegeven: 'Blijf gewoon jezelf, het kan een keer misgaan, kop op'. Dat zijn mooie woorden."

