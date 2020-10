'Aantal pintransacties daalt nu minder dan bij lockdown in maart'

Het aantal pintransacties is de afgelopen week minder hard gedaald dan in de eerste lockdown-week van maart. Toen daalde het aantal transacties in een week tijd met 20 procentpunt. In deze eerste week van de gedeeltelijke lockdown is de daling 5 procentpunt, blijkt uit de cijfers van ING.

Volgens ING-econoom Marten van Garderen is een belangrijke reden dat ondernemers dit keer beter zijn ingespeeld op de maatregelen. "Veel winkels kunnen gewoon opblijven. In maart kon dat ook, maar sloten veel winkels vrijwillig de deuren om orde op zaken te brengen. Ze moesten alles anders inrichten en bijvoorbeeld spatschermen aanschaffen. Nu is dat er allemaal al."

Lastig te vergelijken

Toch is het volgens Van Garderen lastig om de twee lockdowns met elkaar te vergelijken. Niet alleen weten ondernemers nu beter hoe ze moeten omgaan met de maatregelen, maar de economie komt ook minder abrupt tot stilstand dan de eerste keer.

Bovendien was het de afgelopen week ook nog herfstvakantie. Meer mensen bleven in Nederland en dat kan een licht vertekend beeld geven van het aantal pintransacties.

Deze week werd op basis van pinomzetcijfers al duidelijk dat de horeca deze lockdown minder hard getroffen wordt dan in maart. Waar cafés en restaurants op de eerste dag van de sluiting in maart zo'n 85 procent minder pinomzet hadden dan normaal voor die tijd van het jaar, was dat op 15 oktober zo'n 65 procent minder.

Bouwmarkten, supermarkten en woonwinkels

De bouwmarkten worden nog altijd meer bezocht dan voorgaande jaren. De pinomzet van die sector was de afgelopen week ondanks de aangescherpte maatregelen nog altijd zo'n 20 procent hoger dan normaal. Ook geven we nog altijd meer uit in de supermarkten en woonwinkels dan voorgaande jaren.

Toch blijft het volgens Van Garderen moeilijk om voorspellingen te doen over de impact van deze tweede coronagolf op de economie. "We lijken beter ingesteld op de nieuwe realiteit, maar de schade voor de economie zal volledig afhangen van hoe deze tweede golf zich gaat ontwikkelen", zegt hij.