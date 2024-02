Burgers vermalen door fraudebeleid, enquêtecommissie komt met eindrapport

Vandaag komt de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid met haar eindrapport. De Tweede Kamer zette dit zwaarste onderzoeksmiddel in om het hele fraudebeleid van de overheid te onderzoeken, nadat het toeslagenschandaal aan het licht had gebracht dat burgers ten onder waren gegaan aan het strenge beleid.

Dus wil de Kamer weten: hoe kon dat beleid zo hard en soms zo onrechtvaardig uitpakken? En wie was daar verantwoordelijk voor? Op die vragen moet vandaag een antwoord komen. De enquêtecommissie zal ook voorstellen doen om misstanden in de toekomst te voorkomen.

Vermalen

Vorig jaar verhoorde de enquêtecommissie in vier weken tijd zo'n veertig (oud-)politici, ambtenaren, slachtoffers en andere betrokkenen.

Uit de gesprekken rijst het beeld op van een systeem dat mensen eenvoudig kon vermalen en niet makkelijk kon worden bijgestuurd. Het was opgetuigd vanwege het beeld dat er veel fraude was, terwijl dat in werkelijkheid wel bleek mee te vallen.