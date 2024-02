3000 mensen bij Mauritius vast op cruiseschip, vrees voor cholera

In totaal zitten er ruim 2000 passagiers en meer dan 1000 bemanningsleden aan boord van de Norwegian Dawn. Het cruiseschip van de Amerikaanse rederij Norwegian Cruise Line vertrok op 13 februari uit Zuid-Afrika voor een twaalfdaagse reis naar Réunion en Mauritius, via Madagaskar. Daarna zou het schip met nieuwe passagiers terugkeren naar Zuid-Afrika.

Volgens de autoriteiten van Mauritius hebben zeker veertien passagiers en één bemanningslid last van diarree en braken. Zij zitten geïsoleerd in hun kamers. Medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid hebben monsters genomen, waarvan de resultaten morgen zouden volgen.

Wat is cholera?

Cholera is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. Iemand die hiermee besmet is, kan last krijgen van hevige, waterdunne diarree. Omdat het lichaam hierdoor veel vocht verliest, kan dit leiden tot ernstige uitdroging. Zonder behandeling is dit levensgevaarlijk.

Cholera wordt overgedragen door het drinken van besmet water of het eten van besmet voedsel. Uitbraken komen met name voor in Zuid-Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. In Nederland is de ziekte zeer zeldzaam, jaarlijks zijn hier tussen de 0 en 9 meldingen, schrijft het RIVM.