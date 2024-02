Ryanair waarschuwt voor schrappen zomervluchten: 'Shitshow' bij Boeing

Luchtvaartmaatschappij Ryanair waarschuwt dat het deze zomer mogelijk vluchten gaat schrappen. Topman O'Leary zegt dat zijn firma minder vliegtuigen dan beloofd geleverd krijgt van fabrikant Boeing. Daardoor komt het zomerschema van Ryanair in gevaar en kunnen de ticketprijzen met 5 tot 10 procent stijgen. Volgens O'Leary zou de Amerikaanse vliegtuigbouwer oorspronkelijk uiterlijk eind juni 57 nieuwe toestellen leveren. Een week geleden kreeg Ryanair te horen dat het er minder gingen worden: ongeveer 50 vliegtuigen. Maar ook over dat cijfer is nu onduidelijkheid. "We weten eigenlijk niet hoeveel toestellen we van Boeing zullen krijgen", zegt O'Leary op een persbijeenkomst. "We weten vrijwel zeker dat we er tussen de 30 en 40 zullen ontvangen. We durven ook redelijk zeker te zeggen dat het er tussen de 40 en 45 zullen zijn. Maar we hebben er veel minder vertrouwen in dat we meer dan 45 stuks geleverd krijgen." Weer rampjaar voor Boeing Als Ryanair inderdaad niet meer dan 40 toestellen van Boeing krijgt, zal het uiterlijk eind maart "enkele kleine vluchten schrappen". Als gevolg daarvan zal de Ierse luchtvaartmaatschappij het komende fiscale jaar waarschijnlijk zo'n 200 miljoen passagiers vervoeren, in plaats van de eerder verwachte 205 miljoen reizigers. Voor Boeing dreigt er opnieuw een rampjaar. Begin januari moest een 737 Max 9-vliegtuig van Alaska Airlines een noodlanding maken, omdat het kort na het opstijgen een deel van de romp had verloren. Twee buren in Portland vonden tot hun grote verbazing twee onderdelen van de Boeing in hun achtertuin:

In Portland zijn een deur en een hoofdsteun bij twee buren in de tuin gevonden. Bij het incident met een Boeing 737 van Alaska Airlines bleven alle inzittenden ongedeerd, ondanks het grote gat in de romp. De piloot maakte met succes een noodlanding. - NOS