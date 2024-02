Tienduizenden Brazilianen de straat op in steunbetuiging aan Bolsonaro

Zo doet de federale politie onderzoek naar zijn vermeende rol in de bestorming van het parlement door zijn aanhangers op 8 januari vorig jaar, na Bolsonaro's verlies in de presidentsverkiezingen. Ook wordt hij beschuldigd van het illegaal ontvangen van juwelen uit Saudi-Arabië tijdens zijn presidentschap.

Bolsonaro liet in een toespraak weten dat hij de vrede wil herstellen en de gebeurtenissen uit het verleden wil uitwissen. "We moeten in vrede verder leven en stoppen met zo zenuwachtig te zijn. Die arme mensen die in Brasilia zitten opgesloten, moeten amnestie krijgen."

Daarmee doelt hij op de tientallen mensen die na de bestorming van overheidsgebouwen veroordeeld zijn voor poging tot staatsgreep. Bolsonaro ontkende in zijn speech dat er destijds sprake was van een staatsgreep. "Wat zie je bij een coup? Tanks in de straten, wapens en een samenzwering. Daar was geen sprake van in Brazilië."

Bolsonaro mag tot 2030 geen gooi doen naar het presidentschap, omdat hij twee keer is veroordeeld voor machtsmisbruik. Wel is hij nog steeds actief in de Braziliaanse politiek.