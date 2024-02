Heerenveen vergroot zorgen ploeterende hekkensluiter FC Volendam

Vorige week pakte Volendam een gelukkig punt bij Vitesse (1-1), mede dankzij een fraaie sologoal van Bilal Ould-Chikh. De 26-jarige vleugelspits was er vanavond niet bij en dat bleek een gemis. Aanvallend werd Volendam nauwelijks gevaarlijk.

Heerenveen slaagde er regelmatig in de ruimte achter de Volendamse defensie te vinden. Na een lange pass van Thom Haye kon Pelle van Amersfoort alleen op keeper Mio Backhaus af en maakte de spits de openingsgoal.

Stadion loopt leeg

Na een scherpe schuine pass van Luuk Brouwers had Van Amersfoort nog voor rust de tweede goal op zijn schoen, maar van dichtbij tikte hij de bal naast. Vlak na rust werd een kopgoal van Pawel Bochniewicz uit een corner van Haye vanwege hinderlijk buitenspel van Hussein Ali afgekeurd.

Even later besliste Heerenveen het duel alsnog. Simon Olsson scoorde in de 66ste minuut uit de rebound en twee minuten later gaf Van Amersfoort met zijn tweede goal, een bekeken lob, de genadeklap.