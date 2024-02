Tienduizenden op de been bij Duitse protesten tegen rechts-extremisme

In Duitsland zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen extreemrechts. Alleen al in Hamburg waren volgens de politie 50.000 tot 60.000 mensen op de been. De organisatie had gerekend op zo'n 30.000 betogers.

In Hamburg hadden tientallen organisaties opgeroepen tot de demonstratie, variërend van klimaatbeweging Fridays for Future tot vakbonden, de fietsersbond, politieke jongerenbewegingen en de vereniging Oma's Tegen Rechts. De betogers liepen een mars door de binnenstad. De demonstratie verliep vreedzaam.

Ook in andere Duitse steden waren er protestacties. In Dresden deden volgens de organisatoren 20.000 mensen mee. De politie noemt geen aantallen. Kleinere demonstraties waren er in steden als Trier, Lübeck en Potsdam, met op elke plek enkele duizenden deelnemers.

Geheime ontmoeting aanleiding

In Duitsland wordt sinds ruim anderhalve maand gedemonstreerd tegen extreemrechts en de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD). Aanleiding is de onthulling over een geheime ontmoeting tussen AfD-vertegenwoordigers, prominente rechts-extremistische figuren en rijke ondernemers. Bij die ontmoeting, vorig jaar, zou een plan zijn besproken om miljoenen migranten en ook Duitse staatsburgers uit te zetten.