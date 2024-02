Taliban laten rechts-extremistische Oostenrijker (84) vrij uit gevangenis

De Taliban in Afghanistan hebben een Oostenrijker van 84 vrijgelaten. Dat heeft de Oostenrijkse regering bekendgemaakt. De man werd in mei vorig jaar opgepakt. Hij was naar Afghanistan gereisd ondanks waarschuwingen van de regering dat het er niet veilig was.

Herbert Fritz is vandaag vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul aangekomen in Doha, in Qatar. Na een medische behandeling reist hij door naar Oostenrijk. Volgens zijn familie zat hij vast onder mensonterende omstandigheden.

Hij zou naar Afghanistan zijn gegaan om aan te tonen dat asielzoekers veilig naar het land kunnen worden teruggestuurd.

Volgens de Oostenrijkse krant Der Standard is de man een rechts-extremist en was hij in 1967 medeoprichter van een kleine uiterst rechtse partij, de Nationaaldemocratische Partij (NDP). Die partij werd in 1988 verboden vanwege nationaalsocialistische sympathieën. Ook daarna was hij nog actief in rechts-extremistische kringen.

De vrijlating is tot stand gekomen door bemiddeling van de emir van Qatar.

'Vakantie met de Taliban'

Volgens de verklaring van de Oostenrijkse regering werd Fritz opgepakt na de publicatie van een artikel getiteld Vakantie met de Taliban in een uiterst rechts tijdschrift. Daarin gaf hij een positief beeld van het leven in Afghanistan onder het Taliban-regime.

In de verklaring staat dat hij was beschuldigd van spionage. Oostenrijkse neonazi's zouden de zaak via Telegram-accounts naar buiten hebben gebracht.

Over zijn vrijlating is maandenlang onderhandeld. De man zou in de tussentijd de benodigde medicijnen en een gehoorapparaat hebben gekregen via de Oostenrijkse ambassade in Pakistan en de EU-vertegenwoordiging in Kabul.

Maar volgens zijn familie kwamen niet alle medicijnen aan en ging het gehoorapparaat kapot. Ook zou hij op een matras op de grond hebben moeten slapen, kreeg hij geen dekens en was er geen daglicht in zijn cel.

De man reisde vaker naar gevaarlijke plekken. Hij was al eerder in Afghanistan en ging enkele jaren geleden naar het noorden van Syrië, waar Koerden vochten tegen Islamitische Staat.

De Oostenrijkse bondskanselier spreekt op X zijn dank uit aan de emir van Qatar: