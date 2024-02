Van 't Schip over nieuwe dip Ajax: 'Niet wanhopig, wel bezorgd'

Voor de tweede keer dit seizoen verkeert Ajax in een crisis. Een overwinning op AZ had kunnen helpen, maar in Alkmaar gingen de Amsterdammers met 2-0 onderuit. "Dit doet zeker pijn", stelt John van 't Schip.

De coach wijst op de eerdere crisis. Het was aan het begin van dit seizoen nog een stuk erger. Onder Maurice Steijn was Ajax afgezakt naar de achttiende plaats in de eredivisie. Van 't Schip nam het over en Ajax klom op naar de vijfde plek.

"We zijn eerder in deze situatie geweest", kijkt de coach terug. "Toen hebben we een goede reeks gemaakt en dat moeten we nu weer gaan doen. We moeten hieruit komen."