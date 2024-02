Gewisselde Gaaei de zondebok bij Ajax: 'Niet eerlijk dat alle woede naar hem gaat'

Voor de tweede keer dit seizoen werd Ajax-verdediger Anton Gaaei al voor rust gewisseld. Net als tegen Feyenoord (0-4) werd de Deen tegen AZ (2-0 nederlaag) geslachtofferd na een zwak optreden. Gaaei verwijderde kort na de wedstrijd alle foto's van zijn Instagram, waar hij veel negatieve berichten ontving. Dat gaf trainer John van 't Schip een vervelend gevoel. "Dit gun je niemand, zeker hem niet. Anton is gewoon een heel fijne gozer." zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Eerder dit seizoen vroeg Ajax met een speciale actie nog aandacht voor de vele haatberichten die sommige spelers ontvangen op sociale media. Kijk hieronder naar een discussie in Studio Voetbal over Anton Gaaei en de wissel:

In Studio Voetbal wordt de vroege wissel van Ajax-rechtsback Anton Gaaei besproken. Tegen AZ werd de Deen nog voor rust naar de kant gehaald. - NOS

Gaaei lag met een fout aan de basis van de openingstreffer van Ruben van Bommel en leed in de 36 minuten die hij speelde liefst elf keer balverlies. Toch nam Ajax-aanvoerder Jorrel Hato het voor zijn ploeggenoot op. "Dat is niet leuk", zei de 17-jarige Hato, die bij afwezigheid van Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Jordan Henderson de aanvoerdersband droeg. "Ik ben na de wedstrijd even naar hem toegegaan. Dat deden de meeste spelers wel. Het is niet eerlijk dat alle woede naar hem toegaat. Iedereen maakt fouten." Taylor Ajax is in de eredivisie al vier duels zonder zege, wat tot onvrede bij de supporters leidt. Eerder richtte de woede van de Ajax-fans zich tot Kenneth Taylor. De middenvelder maakte donderdag tegen Bodø/Glimt in de verlenging de winnende treffer en zorgde zo voor een lichtpuntje in moeilijke tijden voor de Amsterdammers.

Door de nederlaag tegen AZ van zondag verkeert Ajax nog steeds in crisis. "Dit doet zeker pijn", zei Van 't Schip. De coach wijst op de eerdere crisis. Het was aan het begin van dit seizoen nog een stuk erger. Onder Maurice Steijn was Ajax afgezakt naar de achttiende plaats in de eredivisie. Van 't Schip nam het over en Ajax klom op naar de vijfde plek. "We zijn eerder in deze situatie geweest", kijkt de coach terug. "Toen hebben we een goede reeks gemaakt en dat moeten we nu weer gaan doen. We moeten hieruit komen."

John van 't Schip - Foto: Pro Shots

Volgens Van 't Schip begon de huidige dip na het 1-1 gelijkspel tegen PSV op 3 februari. Daarna verloor Ajax bij sc Heerenveen (3-2), werd het thuis 2-2- tegen FK Bodø/Glimt en NEC en wonnen de Amsterdammers na verlenging miraculeus bij Bodø/Glimt (1-2). Na die slechte reeks koos Van 't Schip in Alkmaar voor een vijfmansdefensie en Brian Brobbey als eenzame aanvaller. Het mocht niet baten, want AZ kwam snel op voorsprong en Ajax maakte nauwelijks aanspraak op de gelijkmaker. Toch was de coach niet ontevreden over zijn tactische vondst. "Als je voor de eerste keer in deze formatie speelt, dan vind ik dat de afstemming tijdens de wedstrijd steeds beter werd."

Zes punten Verder stijgen dan de huidige vijfde plaats in de eredivisie is na de recente reeks voorlopig een illusie. Het verschil met nummer vier AZ liep op tot zes punten. "We kunnen nog steeds naar boven kijken, maar het is ook belangrijk de vijfde plek veilig te stellen", aldus Van 't Schip. "Ik ben niet wanhopig", besluit de coach. "Maar wel bezorgd of we de weg omhoog gaan vinden." Kijk hieronder naar de reactie van spits Brian Brobbey: