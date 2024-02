Van Dijk bezorgt Liverpool diep in verlenging League Cup met rake kopbal

Virgil van Dijk heeft Liverpool diep in de verlenging de eindzege in de League Cup bezorgd. De Nederlander kopte in de 118de minuut een corner binnen, waardoor zijn ploeg de finale van Chelsea won (1-0).

Even later kon de keeper van Liverpool, Caoimhín Kelleher, zich ook onderscheiden. Hij wierp zichzelf voor een schot van Cole Palmer, die vanaf een meter of vijf van het doel de bal voor het inschieten had.

In de 31ste minuut leek Chelsea toch op voorsprong te komen. Sterling kon bij de tweede paal binnentikken. De VAR stelde echter vast dat assistgever Nicolas Jackson buitenspel had gestaan. Er ging dus een streep door de treffer.

Vlak voor rust kopte Liverpool-aanvaller Gakpo op de paal, een kwartier na de pauze belandde een kopbal van een andere Nederlander wel in het doel. Van Dijk kopte raak uit een vrije trap, maar ook dit doelpunt werd geannuleerd. Teamgenoot Wataru Endo zou vanuit buitenspelpositie de weg hebben geëffend voor de Nederlander.

Na en voor deze afgekeurde goal golfde het spel op en neer. Beide ploegen kregen grote kansen.

Goede slotfase Chelsea

Aan het eind van de wedstrijd had Chelsea nog het meeste lucht over en creëerde de ploeg van Mauricio Pochettino een serie grote kansen op rij. Zo raakte Conor Gallagher de paal en miste hij oog in oog met Kelleher. Ook de teamgenoten van Gallagher kregen de bal er in de reguliere speeltijd niet meer in,