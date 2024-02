Met vijf verdedigers krijgt Ajax in Alkmaar nieuwe dreun, AZ met 2-0 te sterk

Uit pure wanhoop in donkere tijden paste coach John van 't Schip een noodgreep toe in de opstelling. Ajax wisselde het traditionele 4-3-3 in voor een systeem met vijf verdedigers, met Anton Gaaei, Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa.

Het was Van Bommel die de score had kunnen verdubbelen. Hij troefde Sutalo en Benjamin Tahirovic simpel af, maar oog in oog met Ramaj schoof hij de bal naast. Aan de andere kant moest AZ-keeper Mathew Ryan optreden bij een schot van Gaaei.

Van Bommel glipte vanaf links weg bij Gaaei, kreeg ook alle ruimte van Sutalo en passeerde doelman Diant Ramaj in de korte hoek. Het energieke AZ, dat vorige week pas de eerste zege onder coach Maarten Martens pakte , denderde door in de openingsfase en speelde Ajax van de mat.

Was de dit seizoen zo vaak lekkende defensie van Ajax daarmee opeens waterdicht? Allerminst. Het lag nog steeds open en de linksbuiten van AZ, Ruben van Bommel, demonstreerde dat in de zevende minuut op pijnlijke wijze.

Van 't Schip had genoeg gezien. Net als bij de vorige coach Maurice Steijn, tegen Feyenoord eind september (0-4), was de matig spelende Gaaei het slachtoffer van een vroege wissel. Toen werd de Deen in de 32ste minuut gewisseld, nu in de 36ste minuut, na liefst elf keer balverlies.

"Lullig voor Anton", verklaarde Van 't Schip. "Maar we moesten handelen. Mentaal zag je dat hij erdoorheen zat, Dan kan je hem wel laten staan, maar voor hetzelfde geld krijg je dan nog een tegengoal."

Debuut Kaplan na meer dan anderhalf jaar

De Turkse verdediger Ahmetcan Kaplan, terug van blessureleed, viel in en maakte zo meer dan anderhalf jaar na zijn komst van Trabzonspor zijn eerste eredivisieminuten. Met Kaplan in de ploeg kreeg Ajax meer controle over de wedstrijd. AZ nam ook gas terug.

"Kaplan speelde een goede rol", aldus Van 't Schip. "Aan de bal werden we steeds beter. De afstemming gedurende de wedstrijd beter. Het natuurlijk een nieuwe manier van spelen. Dat was wennen. In de tweede helft hebben we weinig meer weggegeven."