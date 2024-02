Vanavond op tv: De verhouding tussen Poetin en zijn volk • De gevolgen van het Marengo-proces

'Poetin heeft oorlog nodig om politiek te overleven'

Precies twee jaar geleden startte de Russische invasie van Oekraïne. Met internationale experts analyseert Nieuwsuur hoe de oorlog ervoor staat en welke lessen er te trekken zijn.

Hoe behoudt de Russische president Poetin de steun van de Russen voor de oorlog? We spreken Samuel Greene, hoogleraar Russische politiek en schrijver van het boek Putin vs. the People. Greene bestudeert de verhouding tussen Poetin en zijn volk, die volgens hem recent alleen maar hechter is geworden.

Bekijk hier alle interviews in deze serie.