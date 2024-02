Februari nu al zeker warmste februari ooit gemeten, 4 graden boven normaal

Het gemiddelde voor februari ligt op 4,2 graden, gemeten over de periode 1994-2023. Het oude record stamt uit 1990. Toen was het in februari gemiddeld 7,6 graden.

Februari is nog niet afgelopen, maar nu is al zeker dat het de warmste februari ooit gemeten wordt. De gemiddelde temperatuur in De Bilt komt naar verwachting uit tussen 8,1 en 8,3 graden. Dat is zo'n 4 graden meer dan normaal.

"Vooral de periode halverwege februari stak er wat temperatuur betreft met kop en schouders bovenuit. Op 15 februari werd het zelfs 18 graden in het zuiden van het land. Daarmee voelde het toen echt al lenteachtig aan. Dat was de rest van deze warme maand niet echt het geval, omdat het vaak bewolkt en regenachtig was. Toen voelde het eerder als herfst."

Tot nu toe steeg de temperatuur deze maand 17 dagen tot boven de 10 graden, ook dat is een record. En dat aantal kan in het staartje van februari nog toenemen. Het oude record stond op 16 dagen, in 1990 en 2019.

De warmste dag was op 15 februari. Die dag steeg het kwik in De Bilt tot 15,5 graden en dat was meteen ook de warmste 15 februari ooit gemeten.

Ook erg nat

Behalve warm was februari ook nat. Met 110 tot 120 millimeter neerslag komt februari 2024 op de vierde of vijfde plek in de lijst van de natste februarimaanden ooit gemeten. Het aantal zonne-uren, zo'n 50 tot 60 uur, was een stuk lager dan het gemiddelde van 96 zonne-uren in februari.