Zelensky noemt voor het eerst aantal: 31.000 Oekraïense militairen gedood

Sinds het begin van de oorlog zijn er volgens de Oekraïense president Zelensky 31.000 Oekraïense soldaten gedood. Het is volgens The Kyiv Independent de eerste keer dat de president in het openbaar cijfers noemt over militaire verliezen sinds Rusland twee jaar geleden Oekraïne binnenviel. Op een bijeenkomst in hoofdstad Kyiv zei de president dat "elke persoon voor ons een groot verlies is". Over het aantal gewonden wilde de president niets zeggen omdat dat volgens hem Rusland zou kunnen helpen. "Dan weet Rusland hoeveel mensen het slagveld hebben verlaten." Het is voor het eerst sinds eind 2022 dat Oekraïne hardop een cijfer verbindt aan de militaire verliezen. Toen sprak Zelensky's adviseur Podoljak over 13.000 dode soldaten.

Verslaggever Wessel de Jong: "Zelensky heeft nu toch een cijfer genoemd omdat de paniek over uitblijvende, vooral Amerikaanse wapenleveranties groeit. Daarom voert hij de morele druk op het talmende Westen op. De opvatting in het leger is dat het getreuzel van het Westen, dat zijn beloftes niet nakomt, wordt betaald met soldatenlevens. Vooralsnog zie je dat de munitietekorten vooral worden betaald in grondgebied. Behalve dan in Avdiivka, dat vorige week volledig in Russische handen viel. Daar is het aantal Oekraïense slachtoffers relatief hoog geweest."