'Helft van militaire steun voor Oekraïne komt niet op tijd aan, kost levens'

Gisteren was het precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De leiders van de zeven belangrijkste westerse industrielanden, de G7, zegden toen toe Oekraïne te blijven steunen, "zolang als nodig". Ook Nederland kondigde vrijdag een veiligheidsovereenkomst met Oekraïne aan, voor in elk geval de komende tien jaar.

"Poetins terreur gaat hier elke dag door", zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock, op bezoek in de Zuid-Oekraïense stad Mykolajiv. "Het is belangrijk dat we ook dit soort hulp voortzetten."

In onder meer Duitsland, Servië en Italië waren mensen op de been die twee jaar oorlog in Oekraïne niet in stilte voorbij wilden laten gaan. - NOS