Premier Sunak waarschuwt voor polarisatie na uitspraken uit eigen partij

De Britse premier Sunak heeft gewaarschuwd voor de gevaren van polarisatie en haat in de politiek. Dat deed hij na druk van verschillende kanten na uitspraken van het gisteren geschorste Conservatieve Lagerhuislid Lee Anderson. Die had kritiek op de opstelling van de politie bij pro-Palestijnse betogingen in de Britse hoofdstad. Volgens Anderson hebben islamisten controle over burgemeester Khan van Londen.

Anderson deed zijn uitspraken vrijdag bij de Britse nieuwszender GB News, waar hij zelf ook als presentator werkzaam is. "Ik geloof niet dat deze islamisten de controle over ons land hebben, maar wel dat ze de controle hebben over Khan en over Londen", zei Anderson. "Hij heeft onze hoofdstad eigenlijk weggegeven aan zijn vrienden."

Geschorst

Zijn partij schorste hem gisteren omdat hij weigerde zich te verontschuldigen. Gevolg is dat Anderson nu als onafhankelijk lid in het Lagerhuis verder moet.

De uitspraken van Anderson vielen slecht bij zijn collega's. Het Conservatieve parlementslid Nus Ghani noemde de opmerkingen van Anderson "dwaas en gevaarlijk". Labour-leider Keir Starmer heeft Sunak ervan beschuldigd extremisten onderdak te bieden in zijn partij.

Burgemeester Khan van Londen noemde de opmerkingen van Anderson "islamofoob, anti-islam en racistisch". Ook had hij kritiek op premier Sunak omdat hij de uitspraken van zijn partijgenoot niet afkeurde. De burgemeester sprak van een oorverdovende stilte.

De Moslimraad van Groot-Brittannië eiste in een brief aan de voorzitter van de Conservatieve Partij een onderzoek naar "structurele islamofobie" binnen de partij.

'Explosie van vooroordelen'

Premier Sunak ging in zijn verklaring niet specifiek in op de woorden van Anderson, maar waarschuwde voor een "explosie van vooroordelen en antisemitisme" sinds de aanvallen van Hamas op Israël op 7 oktober.

Sunak sprak in algemene termen over protesten en de veiligheid van parlementsleden. Volgens Sunak zijn legitieme protesten gekaapt door extremisten, zonder daarbij in detail te treden. Ook wees hij erop dat gekozen vertegenwoordigers verbaal zijn bedreigd en ze het doelwit zijn van fysiek geweld.

"Onze democratie kan en mag niet buigen voor de dreiging van geweld en intimidatie, of vervallen in gepolariseerde kampen die elkaar haten", aldus Sunak.

Anderson zei gisteren na de bekendmaking van zijn schorsing dat hij "de moeilijke positie begreep" waarin hij de premier had gebracht en dat hij "de inspanningen van de regering zou blijven steunen om extremisme in al zijn vormen aan de kaak te stellen of dat nu antisemitisme of islamofobie is".