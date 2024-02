Van Aert wint Kuurne-Brussel-Kuurne, dubbelslag Visma in Vlaams openingsweekend

Ook de tweede slag bij het traditionele openingsweekend van het Vlaamse wielervoorjaar is voor Team Visma - Lease a Bike. Na de verrassende zege van Jan Tratnik zaterdagmiddag in Omloop Het Nieuwsblad ging de winst in Kuurne-Brussel-Kuurne vandaag naar Wout van Aert.

De 29-jarige Belg was na 196,4 kilometer medevluchters Oier Lazkano (Movistar) en Tim Wellens (UAE Team Emirates) te snel af in de straten van Kuurne. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in de Belgische semi-klassieker. Vorig jaar won zijn ploeggenoot Tiesj Benoot.

Visma - Lease a Bike trok, net als een dag eerder in de Omloop, het peloton al snel uiteen op de Vlaamse en Waalse heuvels. Met nog 87 kilometer te gaan, versnelde Van Aert op de Mont Saint-Laurent en konden van een groep van 20 alleen Spaans kampioen Lazkano, Wellens en de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie volgen.