Vermoeid Feyenoord worstelt met Almere City, maar dankt Minteh voor drie punten

Zonder een zieke Arne Slot heeft Feyenoord wederom een zwaarbevochten zege geboekt in de eredivisie. Tegen Almere City werd het 2-0 voor de Rotterdammers. Een fraai afstandsschot en een intikker van Yankuba Minteh leverde twee treffers van de wedstrijd op.

Almere City verloor eerder dit seizoen nog met 6-1 in De Kuip, maar sindsdien is de ploeg van Alex Pastoor flink gegroeid. Almere had de afgelopen drie duels niet verloren en maar een tegengoal hoeven incasseren.

Daarnaast oogde Feyenoord niet helemaal fris. In de tussenronde van de Europa League gingen de Rotterdammers donderdag na strafschoppen onderuit tegen AS Roma. Met die 120 minuten in de benen had Feyenoord het lang lastig op bezoek in Almere.

Feyenoord, waar assistent Sipke Hulshoff als vervanger van Slot de honneurs waarnam, speelde slordig op het moeizaam bespeelbare veld, maar ook de tomeloze inzet van de thuisploeg belette Feyenoord het spel te maken.