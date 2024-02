Steijn weet weer wat scoren is en wijst FC Twente weg naar zege op Go Ahead

FC Twente heeft zondag de nare smaak van de 0-1 nederlaag tegen FC Utrecht weggespoeld met een overtuigende overwinning op Go Ahead Eagles. De nummer drie van de eredivisie versloeg de nummer zes met 3-0, mede dankzij twee doelpunten van Sem Steijn, die in 2024 nog droog stond. Het duel in de Grolsch Veste was een bijzondere wedstrijd voor jeugdvrienden Joseph Oosting en René Hake, nu als trainers tegenover elkaar in de Overijsselse derby. Oosting was in het verleden assistent onder Hake, toen beiden bij FC Emmen op de loonlijst stonden. Wat FC Twente, zonder de geblesseerde middenvelder Carel Eiting, een week geleden tegen FC Utrecht de hele wedstrijd niet lukte, gebeurde nu al in de twaalfde minuut: scoren.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Daan Rots verstoorde met succes de aanvalsopbouw van Go Ahead, waardoor rechtsback Joshua Brenet in balbezit kwam. Die bediende Sem Steijn op maat, waarna de aanvallende middenvelder de bal snoeihard met rechts achter Eagles-doelman Jeffrey de Lange ramde. Het betekende het elfde doelpunt van Steijn dit seizoen, die als zes wedstrijden niet meer had gescoord. Steijn had de smaak van het scoren weer te pakken. In de 36ste minuut maakte hij zijn tweede van de middag. Linksback Gijs Smal gaf voor vanaf links en ditmaal schoot Steijn met zijn linker voet de bal fraai binnen. Go Ahead, al vijf duels zonder zege, stelde daar in de eerste helft bar weinig tegenover. De verrassing van dit seizoen in de eredivisie creëerde nauwelijks kansen en ook na rust bleef het pover wat de ploeg van Hake liet zien. Daar kon de na twee duels schorsing teruggekeerde IJslander Willum Willumsson, doorgaans toch het breekijzer bij de Deventenaren, ook niets aan veranderen.

Willum Willumsson in duel met Sem Steijn. - Foto: ANP

Steijn kreeg in de 53ste minuut een goede kans op zijn derde treffer, maar kopte een voorzet van de Tsjech Michal Sadilek net naast. Drie minuten later schoot hij in kansrijke positie voorlangs. In de 60ste minuut werd het alsnog 3-0. Een hoekschop van links van Michel Vlap werd bij de eerste paal binnengekopt door Brenet, die zo een goede wedstrijd beloonde met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Invaller Finn Stokkers liet zes minuten later een enorme kans liggen om er 3-1 van te maken en de eer van de Eagles nog enigszins te redden. De aanvaller kwam oog in oog te staan met Lars Unnerstall, maar kreeg de bal niet langs de doelman van Twente. Ook Bas Kuipers slaagde daar tien minuten voor tijd niet in. Hete adem in de nek De 3-1 zege zorgt ervoor dat FC Twente stevig op de derde plaats blijft staan. Go Ahead voelt door de nederlaag nu de hete adem in de nek van NEC en FC Utrecht, die respectievelijk één en twee punten minder hebben. Voor aanvang van de wedstrijd klonk een minuut lang een groot applaus, als eerbetoon aan Jan Sørensen. De Deense middenvelder die in de jaren tachtig uitgroeide tot publiekslieveling van FC Twente, overleed afgelopen maandag op 68 jarige leeftijd.