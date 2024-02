'Het Westen negeerde jarenlang signalen van Poetins agressie'

Hoe ouder hij werd, hoe meer het leven van Moestafa Najem in het teken ging staan van de strijd tegen Rusland. Hij ontvluchtte Afghanistan in 1990, startte in Oekraïne in 2013 de anti-Russische Maidan-protesten en werd minister onder president Volodymyr Zelensky. Nu is hij verantwoordelijk voor de wederopbouw, al staat zijn overheidsdienst twee jaar na de Russische invasie nog vooral in "overlevingsmodus".

"We moeten dit kwaad eindelijk stoppen", zegt de oud-journalist en oud-minister in gesprek met Nieuwsuur. "Het voeren van dat gevecht is misschien wel het lot van mijn generatie." Hij betoogt dat westerse landen die confrontatie decennialang uit de weg zijn gegaan; ze vonden handel met Rusland belangrijker dan het beschermen van democratische waarden en het bestrijden van agressie.