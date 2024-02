Nuis en Grevelt veroveren nationale sprinttitels, ook Wennemars na thriller naar WK

Dat deed Wennemars. Met 1.07,40 snelde hij naar een persoonlijk record. Het was niet genoeg voor de nationale titel, want Nuis was nog 0,08 seconden sneller, maar wel voor een plek op de wereldkampioenschappen.

Vooral bij de mannen werd de strijd om de WK-tickets razend spannend, want het niveau was hoog en de verschillen waren klein.

Spannende ontknoping bij vrouwen

Bij de vrouwen leek het een stuk minder spannend te worden. Grevelt ging na drie goede afstanden aan de leiding in het klassement, maar op de afsluistende 1.000 meter werd de ontknoping toch nog bloedstollend.

Fledderus legde de lat in de voorlaatste rit hoog voor Grevelt. Met de 1.15,08 van haar concurrente op het bord moest Grevelt tot het uiterste gaan om het WK-ticket en de NK-titel binnen te slepen. Dat lukte maar net: Grevelt was slechts 0,02 seconden sneller en hield in het algemeen klassement een kleine marge over.