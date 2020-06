'Spijtbetuiging Filip over Congo is grote stap, hopelijk opmaat naar excuses'

De brief waarin koning Filip spijt betuigt voor het leed dat Congo is aangedaan in de koloniale periode wordt in België gezien als een grote stap.

Het koningshuis heeft deze zaak tot nu toe meestal toegedekt, zegt koningshuiskenner en historicus Mark Van den Wijngaert bij de VRT. "Boudewijn heeft destijds zelfs voor een deel de verdediging opgenomen voor het koloniaal verleden. Nu erkent het koningshuis dat er inderdaad gruweldaden zijn gebeurd."

Volgens premier Sophie Wilmès was de spijtbetuiging het initiatief van de koning zelf. Ze haalde de brief aan president Tshisekedi aan in haar toespraak ter gelegenheid van zestig jaar onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo, vandaag.

"Wanneer de koning zich uitspreekt, is dat in de ik-vorm en dat is erg belangrijk. Want het gaat over zijn emoties, maar hij laat zich ook uit in perfecte overeenstemming met de regering."

De gezamenlijke geschiedenis mag nooit vergeten worden, zei Wilmès. "We moeten de geschiedenis niet herschrijven, maar wel begrijpen." Daarbij is het erkennen van wat er is gebeurd van wezenlijk belang.

Spijtbetuiging belangrijke stap

Ook Belgen met Congolese roots zijn blij met de spijtbetuiging. Ze noemen het erkennen van het leed een stap in de goede richting en een opmaat naar excuses.

"Wat ik ook goed vind is dat koning Filip expliciet de link legt tussen de kolonisatie toen en de discriminatie nu in België en de rest van de wereld", zegt de Antwerpse zanger Ronny Mosuse op radiozender Radio 2 Antwerpen, refererend aan het Black Lives Matterprotest.

Tracy Tansia Bibo, die in Oost-Congo strijdt tegen geweld en uitbuiting van vrouwen, zegt op VRT Radio 1 dat ze lang hebben gestreden voor erkenning van de misdaden. "Nu de koning zegt dat hij spijt heeft van wat er gebeurd is, dat hij tegen racisme is en dat wil bestrijden en dat hij achter de bijzondere commissie staat in het parlement, is al een stap in de goede richting."

De genoemde commissie, die vorige week in het leven werd geroepen, zal zich buigen over het koloniale verleden van België en hoe daarmee om te gaan. De commissie wordt al een 'waarheidscommissie' genoemd.

Ook vanuit de politiek komen positieve reacties: