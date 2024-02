Verdachte bekent moord op drie vrouwen in Weens bordeel

De man die wordt verdacht van de moord op drie vrouwen in een bordeel in Wenen, heeft bekend. De politie zegt bij de Oostenrijkse omroep ORF dat de precieze toedracht nog altijd onduidelijk is, maar dat de Afghaanse verdachte wel heeft toegegeven dat hij de vrouwen heeft gedood.

Vrijdagavond werden in een bordeel in het noorden van Wenen de lichamen van drie vrouwen gevonden. Ze hadden grote snij- en steekwonden. De politie gaat ervan uit dat de slachtoffers Chinese vrouwen zijn.

Door een bloedspoor kwamen agenten al snel na de moorden uit bij de verdachte, een Afghaanse asielzoeker van 27. Volgens de politie lijkt het erop dat die het moordwapen, een mes, van tevoren bij zich had en doelbewust het bordeel is binnengegaan. Wat zijn motief was, wordt nog onderzocht.

Verontwaardiging

De moorden op de vrouwen leidden tot verontwaardiging bij vrouwenorganisaties en bij oppositiepartijen. Die riepen de Oostenrijkse regering om op snel met een actieplan te komen om geweld tegen vrouwen te bestrijden.

In die oproepen werd ook verwezen naar de dood van een Weense moeder en haar dochter, op dezelfde dag. In die zaak, die losstaat van de bordeelmoorden, is de vader van het gezin de hoofdverdachte.