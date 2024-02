Marathonschaatssters Kiel en Hekman winnen in Zweden laatste GP-wedstrijd

Marathonschaatsster Esther Kiel heeft in het Zweedse Lulea ook de zesde en laatste wedstrijd in de Grand Prix-cyclus op natuurijs gewonnen.

De Noord-Hollandse, die een dag eerder al de snelste was in een korte race, was zondag ook in een wedstrijd over 100 kilometer de sterkste. Ze reed in de slotfase met Femke Mossinkhof weg uit een kopgroep van zo'n vijftien rijdsters en liet haar medevluchter in een lange eindsprint kansloos.

Tessa Snoek tekende bij de achterblijvers voor de derde plaats en vierde dat met de armen in de lucht. Ze stelde met die klassering namelijk de eindzege in de Grand Prix-serie veilig.